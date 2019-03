FORGET, Michel

Samedi le 2 mars dernier à Lasalle, entouré de ses proches, M. Michel Forget est décédé à la suite d'un cancer, à l'âge de 73 ans. Il était l'époux de Mme Lise Forget (Mondor).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants Luc (Patricya) et Caroline, ses deux petites-filles Maude-Liliane et Michelle, son arrière-petite-fille Isla, son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents, amis, collaborateurs et anciens collègues.Il était le fils de feu Sylvio Forget et de feu Yvette St-Pierre.Conférencier, certifié en perfectionnement, instructeur et instigateur motivé, Michel a eu une longue et brillante carrière dans le domaine de l'incendie et d'intervention d'urgence de 1967 à 2004. De pompier (1967 Lasalle) à Directeur (1985 Dorval), il a fait partie de plusieurs comités et associations provinciales et nationales dont l'association canadienne des chefs de pompiers en tant que Président (1993-1994).Outre le domaine de l'incendie, il a été membre actif du Club Optimiste de Lasalle et de Dorval (Président 1984-1985) et a récolté plusieurs honneurs dont la "Médaille des pompiers pour services distingués".Mais c'est dans son rôle de grand-père que Michel a excellé et puisé un de ses plus grand bonheur ainsi qu'une fierté bien méritée.La famille recevra les condoléances le samedi 23 mars, de 9h à 13h à la:Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 23 mars à 13h, à l'église La Présentation de la Sainte-Vierge de Dorval.Sa famille se rassemblera ultérieurement pour l'inhumation des cendres au cimetière Hudson à Hudson.