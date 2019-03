AMYOT LAVALLÉE, Thérèse



Le 10 mars 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Amyot Lavallée, épouse de feu M. Jean-Paul Lavallée.Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre (Claudette) et Christian (Carel), ses petits-enfants Gabriel (Mathilde) et Myriam (Yessenia). Elle était la soeur de : feu Louis-Philippe (feu Lucie), feu Claire (Guy) et Raymonde (feu René), la belle-soeur de Fernande (feu Bernard). Elle laisse également ses neveux et nièces, de nombreux parents et amis.Elle sera exposée le vendredi 22 mars 2019 de 11h à 15h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de la résidence :505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.com