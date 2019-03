LAMONTAGNE, Denis



À Laval, le 15 mars 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Denis Lamontagne.Il laisse dans le deuil sa grande amie Marguerite, ses fils Mathieu (Christine) et François (Marie-Pier), sa petite-fille Béatrice, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 21 mars 2019 de 19h à 21h et le vendredi 22 mars 2019 de 13h à 15h à la:Une cérémonie en son honneur aura lieu le vendredi 22 mars 2019 à 15h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.