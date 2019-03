THIBODEAU, Yolande



À Saint-Jérôme, le 1er mars 2019, à l'âge pour de 94 ans et 9 mois, est décédée Mme Yolande Thibodeau. Elle est désormais auprès de son fils Robert, d'Yvan Paiement et de son frère Marcel.Elle laisse dans le deuil ses filles Diane (Réal) et Lise, ses deux petits-fils Hugo et Pascal, ses soeurs Maude (feu Rolland) et Monique (feu Jean-Guy), son frère Serge (feu Gisèle), sa belle-soeur Huguette, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 mars 2019 de 11h à 14h au salon de la :Les funérailles suivront à 14h en la Cathédrale de Saint-Jérôme.La famille aimerait remercier le personnel du premier étage du CHSLD Villa Soleil pour les soins prodigués.