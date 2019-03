POIRIER, née THIBAULT

Fernande



À Montréal, le mercredi 13 mars 2019 est décédée, à l'âge de, Fernande Thibault, épouse de feu Henri Poirier.Elle laisse dans le deuil ses fils Robert (Ginette Martin) et Guy (Suzanne Bourcier), ses petits-enfants Karine-Anne, Geneviève (Jean-François Leduc), Jacinthe (Gerson Paul), Marie-Andrée et Ariane (Wayan Merek) , ses arrière-petits-enfants Samuel, Megan, Jayden, Kristopher, Romane, Emeric, Léanna, Marion, Viviane, Clémentine et Evan ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 31 mars 2019 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur du Québec.