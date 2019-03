LAFORTUNE, Monique



Au CISSSME Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, le 7 mars 2019 à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Monique Lafortune.Outre son époux Denis Pineault, la défunte laisse dans le deuil ses enfants: Jacinthe (Mario Lapointe), Jean (Sylvie Bégin), Geneviève (Hugo Landry) et Denis Jr (Amélie Larin), ses petits-enfants: Samuel, François-Xavier, Christophe, Frédérick, Gabrielle, Catherine, Émile, Zacharie, Naomie, Ève et Flavie. Lui survivent également trois frères et deux soeurs: Denise, Jacques, Daniel, Denis et Louise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, QC J2S 3V6le vendredi 22 mars 2019 de 14h à 17h ainsi que de 19h à 22h et le samedi 23 mars 2019 de 9h à 11h.Une cérémonie hommage sera célébrée en la chapelle de la résidence à 11h le samedi 23 mars 2019 par M. Jacques Lamoureux.La famille désire remercier le personnel de l'unité les Érables et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe pour le soutien et les bons soins prodigués.En mémoire de madame et en guise de sympathie, la famille vous suggère de faire un don à la Fondation Aline-Letendre.