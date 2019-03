JETTÉ, Reine



À Montréal, le dimanche 10 mars 2019 est décédée, à l'âge de 74 ans, Reine Jetté.Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Michel), France et Lyne (Gaetan), ses petits-enfants Simon, Alexandre, Maxime et Sara, son frère René, son neveu et ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 24 mars 2019 de 11h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.