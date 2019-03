THÉORÊT, Clémence

née Guimond



Le 3 mars 2019 est décédée Mme Clémence Théorêt née Guimond.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Hélène), Lina et René, ses petits-enfants Benoit (Sarah), Marie-Chantal (Alexandre) et Marc André, ses cinq arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille aimerait remercier le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement de Dorval pour leur dévouement envers Clémence Guimond.La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Nazaire, 111 ave Bélanger, LaSalle, le samedi 23 mars 2019 de 11h30 à 13h30 suivi des funérailles à 13h30.Services funéraires confiés à la