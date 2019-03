GUSSMAN, Jeanne

(née Bibeau)



À Montréal, le 7 mars 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Jeanne Gussman (née Bibeau), épouse de feu Harry Gussman.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces ainsi que plusieurs amis.La famille recevra vos condoléances le mardi 19 mars 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Le service commémoratif aura lieu le mercredi 20 mars 2019 à 10h à la chapelle du Centre funéraire Côte-des-Neiges. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.