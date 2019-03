MORAND, Marie-Rose



À Beauharnois, le 14 mars 2019 à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Marie-Rose Morand, épouse en premières noces de feu Antonio Paquette et en secondes noces de M. Noël Gervais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Nicole) et Claire ainsi que ses petits-enfants : Yanick (Isabelle), Vanessa (Sébastien) et ses arrière-petits-enfants : Andrew, Charlie, Kelliane, Ludovic et Mathéo.Elle laisse également sa belle-soeur Murielle Paquette, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Elle sera exposée le jeudi 21 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 22 mars 2019 de 9h à 10h30 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Les funérailles seront célébrées le vendredi 22 mars 2019 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.