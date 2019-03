BRUNET (Lachaine)

Marie-Michèle



De St-Lambert, le 12 mars 2019, après une courte maladie et avec un immense courage, est décédée Marie-Michèle Lachaine-Brunet, épouse de feu Dr Robert Brunet.Outre ses enfants Mathieu (Christine Hersberger) et Ève (Mathieu Boulanger), elle laisse dans le deuil ses petites-filles qu'elle adorait, Mia, Charlie et Romane, son frère François Lachaine (Guylaine), son beau-frère Bernard Brunet (Hélène), son neveu Alexandre et sa nièce Catherine. Elle laisse également dans le deuil ses cousins et cousines qu'elle considérait comme des frères et soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONTwww.mountroyalcem.comle dimanche 24 mars de 13h à 15h suivi d'une cérémonie.À la demande de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs, veuillez privilégier un don à la Fondation des camps Odyssée ou à la Société canadienne du cancer.