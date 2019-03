BISSONNETTE, Jean-Pierre



À Montréal, le 11 mars 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé Jean-Pierre Bissonnette, époux de Fernande Alloi. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Virginie, la mère de celle-ci Lorraine Thériault, sa belle-fille Annie Blouin, ses beaux-frères, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis et tout particulièrement son amie Lisette Martineau.La famille vous accueillera le vendredi 22 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h auT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 20h en la chapelle du complexe funéraire.