THÉROUX, Rosaire



Le 5 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Rosaire Théroux, époux en premières noces de feu Liliane Richer et en secondes noces de feu Dolorès Fraser.Il laisse dans le deuil ses trois enfants, Alain, Daniel (Monica) et Lyne (Jean-René), ses sept petits-enfants, ses sept arrière-petits-enfants, son frère René, sa soeur Jacqueline, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Il sera exposé le samedi 23 mars de 10h à 16h30 à :6500 BOULEVARD COUSINEAUST-HUBERT, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du salon.