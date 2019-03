LAROSE, Lise (née Ouimet)



À Laval, le 12 mars 2019, est décédée Lise Larose, à l'âge de 84 ans.Épouse de feu Dr Jean-Claude Larose, elle laisse dans le deuil ses filles Marie Michèle (Johnny Franco Fata) et Anik (Jean Bélanger); ses petits-enfants Louis-Olivier, Andrée-Anne, Jean-Christophe, Marie, Jean-Pascal et Mathilde; son frère Pierre (Gisèle), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 22 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 23 mars 2019 de 9h à 10h30 au complexe :Les funérailles auront lieu samedi le 23 mars 2019 à 11h en l'église de la Visitation, 1847, boul. Gouin est, Montréal.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société québécoise de la déficience intellectuelle, cause qui lui tenait à coeur par la présence dans sa vie de sa petite-fille Marie.Voici le lien pour les dons :