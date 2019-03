BONDU, Émilien



À Châteauguay, le 13 février 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Émilien Bondu, époux de feu Lucille Bondu (née Cyr).Il laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Dollard Houle), Florent, Serge (Colette Lefebvre) et France (Jean-François Gosselin), ses petits-enfants Jocelyn (Pascale Hancock) et Émilie (Daniel Gaumond), ses arrière-petits-enfants Emile et Aurélie ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 23 mars 2019 de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle du complexe à 16h.En guise de témoignage, un don à Parkinson Québec serait apprécié.