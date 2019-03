LECLAIR, Pierre



Le 8 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Pierre Leclair, époux de Mme Denise Vézina.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Simon, Jean (Francine), Bruno (Diane) et Jean-François (Yolanda), ses cinq petits-enfants Érick, Stéphanie, Félix, Hugo et Lili-Anne, ses arrière-petits-enfants Antoine et Emma, son frère André (Christiane) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 23 mars 2019 de 13h à 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.