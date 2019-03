LONGPRÉ, Aline



De Le Gardeur, entourée de sa famille, est décédée Mme Aline Longpré, le 9 mars 2019, à l'âge de 79 ans, fille de feu Léopold Longpré et de feu Zenaïde Beauchamp, soeur de feu Thérèse et feu Pierrette.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa soeur: Lucien (Réjeanne), Pierre (Lucette), Roger (Jeannine) et Lorraine (Émile), neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 mars de 13h à 17h et de 19h à 22h au384, RUE DU VILLAGEREPENTIGNY (secteur Le Gardeur), J5Z 3Y5Le samedi 23 mars, la famille vous accueillera à compter de 10h30, en l'église St-Paul l'Ermite, suivi des funérailles qui seront célébrées à 11h, au même endroit.La famille tient à remercier le personnel du CMV Claude-David pour leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.www.parkinsonquebec.ca