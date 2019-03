MÉNARD, Mariette (née Ranger)



Mariette Ranger, née à St-Isidore Ontario, est décédée le 4 mars 2019 à l'IUCPQ de Québec, à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu Jean-Claude Ménard.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise (Denis Desrochers), Claude et Claire (Robert De Larochellière), ses petits-enfants Julie, Simon, Vincent, Étienne, Élianne, Camille, Hugo, Geneviève et leurs conjoints, ainsi que 4 arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil son frère, sa soeur, ses belles-soeurs, son beau-frère, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Mariette a travaillé pendant plusieurs années avec passion pour les personnes âgées au CLSC de Montréal-Nord et au centre de jour, le Carrefour des retraités.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 mars au complexe:à compter de 11h. La célébration de sa vie aura lieu à 12h30.La famille désire remercier le personnel du CLSC de Ste-Foy ainsi que le personnel soignant de néphrologie et des soins palliatifs de l'IUCPQ pour les soins extraordinaires prodigués à notre mère.En guise de sympathie, des dons à la Fondation de l'IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc G1V 0B8 seraient appréciés de la famille.