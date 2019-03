À la parade des employés du Tramway

À la marche des travailleurs

Montant la côte de la rue Bonsecours vers le sud, les employés du tramway suivent leur porte-étendard en direction de la rue Notre-Dame. Tradition annuelle de 1886 à 1952, ce défilé se déroule à la fête du Travail. Organisée par le Comité des métiers et du travail, la journée débute par une messe suivie d’une marche, et se termine par un pique-nique au parc, ponctué de discours, jeux et prix. S’inspirant de manifestations semblables aux États-Unis, la fête du Travail marque la solidarité des travailleurs et de leurs associations syndicales, tout en mettant de l’avant leur fière appartenance à la classe ouvrière. En 1942, le défilé reflète l’effort de guerre : les travailleurs des usines de munition Cherrier et de l’avionnerie rejoignent les rangs tandis que les ouvrières de l’Union de la Robe volent la vedette avec leurs costumes originaux personnifiant les nations alliées. Quant aux employés du tramway de la division 790, ils ne manquent pas de faire partie de la Fête depuis 1919.

Père et conducteur de tramway

Photo courtoisie, Centre d’histoire de Montréal, Collection de témoignages, fonds Rosemont, don de Cécile St-Jean, « Défilé des employés du tramway dans le Vieux-Montréal vers 1940 ».

Participant annuel de la marche de la fête du Travail, Léon St-Jean est l’un des fiers conducteurs de la Compagnie des tramways de Montréal. Ici appuyé contre le tramway 753 Amherst aux côtés d’un collègue, Léon est père de 14 enfants en 1936. La famille réside dans un duplex de la rue des Érables à Rosemont. Sa fille aînée, Cécile, se souvient d’un homme attachant, n’hésitant pas à aider son épouse, Clara, avec les enfants, leur donnant leur bain, leur racontant des histoires. À table, Léon relate avec enthousiasme ses journées de travail au centre-ville. Conducteur sympathique, il échange des propos à bord de son tramway avec ses passagers chinois, noirs ou juifs sur le boulevard Saint-Laurent. Son ouverture sur le monde se transmet à ses enfants, et c’est avec plaisir qu’il accueille ses gendres d’origine italienne et juive. M. St-Jean prend sa retraite des tramways après la Deuxième Guerre mondiale, une dizaine d’années avant leur retrait des rues de Montréal.

Anciennement sur Bonsecours

Situé entre les rues Notre-Dame et Saint-Louis, le tronçon ouest de la rue Bonsecours a bien changé. Dans les années 1930, la ruelle donne accès à l’arrière de l’épicerie des frères Boudrias ; la devanture se trouvant au 359, Notre-Dame Est. Au rez-de-chaussée, le magasin offre les produits Condor : thé, café, épice, moutarde, poudre à pâte et essence. À l’étage, les employés travaillent à la transformation des denrées ainsi qu’à l’emballage. À l’arrière de l’épicerie, M. Lee Sing s’active à la buanderie dans cette petite maison à pignons. Au coin de la rue Champ-de-Mars, l’ancien poste de police no 1 est sous la commande du sergent Theo Joyal. En face, l’épicerie de Modeste Gagnon prend place dans un élégant bâtiment à fausse mansarde. Cet édifice disparaît à la fin des années 1950 pour être remplacé par un bâtiment prolongeant la Cour municipale. Sur le terrain devenu vacant entre Champ-de-Mars et Notre-Dame, la phase II de l’édifice Chaussegros-de-Léry est terminée en 1996.

► Née en 1919, Cécile St-Jean est l’une des six filles de Léon St-Jean. Longtemps résidente de la rue des Érables, elle a épousé en 1945 son patron à la manufacture de textile, Harry Rosenberg, dessinateur de mode d’origine juive, avec lequel elle a eu trois enfants. Cette chronique a été écrite grâce à son précieux témoignage conservé au Centre d’histoire de Montréal.