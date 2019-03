VANIER, Richard, ing.



Subitement à l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal, à son 85e anniversaire, le 9 janvier, est décédé Richard Vanier ing.Il laisse dans le deuil son épouse Francine Meunier, sa fille (Marie) France, son fils Patrick, sa belle-fille Christiane Brosseau et ses petites-filles adorées Rachel, Gabrielle (et leur mère Julie Demers) ainsi que Rose (et son père Peter Adams).Il laisse également dans le deuil sa soeur Louise (feu Germain Bachand), son frère Jean (feu Agnès Crépelle) et sa soeur Pauline (Paul-Emile Lafrance) ainsi que ses belles-soeurs Louise Meunier (feu François Macerola), Ginette Meunier (André Côté) et feu Monique Meunier (feu Vito Cotelesso). De nombreux neveux, nièces, ami(e)s et anciens collègues du Collège Militaire Royal de St-Jean, de la Polytechnique, de la ville d'Outremont, de la ville de Montréal et du Gouvernement Fédéral seront gravés dans sa mémoire.La famille tient à remercier M. Luc Labbé pour l'aide précieuse apportée pendant de nombreuses années à l'égard du défunt et de son épouse.La famille recevra les condoléances le samedi 23 mars de 14h à 17h et une cérémonie suivra.Un don à la Polytechnique de Montréal ou à un organisme de votre choix seraient apprécié.