CHAMPIGNY, Jean-Guy



Le 11 mars 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean-Guy Champigny, époux de feu Rachel Gobeil.Il laisse dans le deuil sa fille Jo-Ann Champigny et son époux Greg Pollard, ses petits-fils Curtis et Mitchell de Calgary.Il laisse également dans le deuil sa fille Diane Grandy et son époux David Grandy, ses petits-enfants Nicole, Lauren et Dylan de Humble au Texas.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle lundi 25 mars 2019 dès 9h. Une liturgie de la Parole sera ensuite célébrée en la chapelle du complexe à 11h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison Victor-Gadbois.