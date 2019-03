JALBERT (née Viau), Hélène



À la Cité de la Santé, le 10 mars, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Hélène Viau, épouse de feu Gérard Jalbert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Marguerite) et Lucie (Mario), ses petits-fils Olivier et Nicolas, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 24 mars dès 10h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h au salon même.