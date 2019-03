PATENAUDE, Nicole

(née Deslauriers)



À St-Jean-sur-Richelieu, le 12 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Nicole Deslauriers, épouse de monsieur Rawland Patenaude.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Barbara Allen, ses enfants Diane (Richard), Lynn (Morris) et Marcus (Jennifer), ses petits-enfants Jessi, Samantha et Gabe ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi, le 23 mars 2019 de 12h à 15h au complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos situé au 8145 chemin Chambly à Saint-Hubert (J3Y 5K2).Une liturgie de la Parole suivra à la chapelle du complexe funéraire le même jour à 15h.