Combien de décibels peut-on tolérer chez soi?

Les opposants, qui ont filmé 250 h de vidéos, pris un grand nombre de photographies et noté tous les incidents dérangeants depuis l’implantation d’un parc éolien à Saint-Ferdinand et Sainte-Sophie-d’Halifax, au Centre-du-Québec, se sont fait reprocher de faire de l’espionnage.

Par exemple, les représentants de l’action collective, Jean Rivard et Yvon Bourque, ont noté jusqu’à 1000 passages par jour sur les routes longeant leur résidence durant les travaux visant la construction du parc. Les véhicules circulaient parfois dès 5 h 15 le matin.

Le chantier, qui a duré plus de trois ans, a engendré de la poussière et endommagé les routes. Des immeubles ont perdu de la valeur, etc.