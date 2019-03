BRIND'AMOUR, France



1er mars 1952 - 8 mars 2019Elle a défilé au rythme de son propre tambour jusqu'au moment où il est tombé silencieux… et quel tambour remuant fut-il.Originaire de Montréal, France est décédée à son domicile de Quinte West, Ontario, seulement sept jours dans sa 67e année, le vendredi, 8 mars 2019. Mère dévouée de Michel et Evelyn Walsh, France a férocement combattu le cancer jusqu'à la fin. Connue pour sa passion et son approche ouverte et honnête envers n'importe qui et n'importe où, son esprit pétillant, magnifique et libre sera chéri par tous ceux qui l'ont connue. Prédécédée par ses soeurs Joyce et Raymonde, France laisse derrière deux petits-fils, Keith et Jake Walsh, sa belle-fille Christine Walsh, et son partenaire depuis 33 ans, Barrie Hussey. France veillera sur ses huit frères et soeurs, notamment, Manon, Rachelle, Richard, Normand, Serge, Catou, Frank et Maggie, les enfants de feu de Berthe St-Pierre et Adrien Brind'Amour.France apprécierait tous les cadeaux à sa mémoire et en son honneur à son organisme de bienfaisance préféré, la banque alimentaire locale.