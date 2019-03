ROBIDOUX, Rita (née Levreault)



À Huntingdon, le 13 mars 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Rita Levreault, épouse de feu Roger Robidoux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, feu Micheline (Gabriel), Jacques (Guylaine) et Alain (Christine), ses petits-enfants et un arrière-petit-enfant ainsi que sa soeur Léonie (Maurice), autres parent et amis.La famille vous accueillera, en présence des cendres, le samedi 23 mars 2019 à compter de 13h30 à la :McGERRIGLE INC.70 LAMBTON, ORMSTOWN, J0S 1K0www.mcgerrigle.com Tél. 450-829-2214Un hommage commémoratif suivra à 16 h, au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Suroît, 340 boul. du Havre, suite 101, Salaberry-de-Valleyfield, Qc, J6S 1S6.