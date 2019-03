BESNER, Pierrette (née Périard)



À Montréal, le 9 mars est décédée Pierrette Périard, épouse de feu André Besner.Elle laisse dans le deuil ses filles, Nathalie et Louise (Isabelle), son petit-fils Maxime (Marie-Rose), ses soeurs et ses frères ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril de 13h à 16h, au complexe funéraire:suivi d'une cérémonie religieuse à 16h au salon.