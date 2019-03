Deux autres défaites pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont perdu deux rencontres de la Ligue des pamplemousses, samedi, s’inclinant 17 à 7 face aux Yankees de New York, à Tampa, puis parallèlement par le pointage de 4 à 3 contre les Orioles de Baltimore, à Dunedin.

Dans cette journée occupée, où la formation des Jays était divisée en deux, le jeune lanceur Thomas Pannone a été malmené par les Yankees. Le joueur de 24 ans a accordé six points, tous mérités, en seulement une manche et deux tiers de travail.

Aaron Judge, avec son sixième circuit du calendrier préparatoire, Gio Urshela et Gleyber Torres ont chacun frappé la longue balle contre Pannone.

Dans ce festival offensif, Kendrys Morales, Richard Urena et Justin Smoak ont aussi obtenu un circuit chez les Blue Jays.

Face aux Orioles, la formation torontoise a été limitée à six coups sûrs dans la défaite. Sam Gaviglio était alors le partant des Jays et il a alloué deux points en trois manches et deux tiers.

Toronto présente un dossier de 9-11 depuis le début de la Ligue des pamplemousses.