CHAGNON, Robert



À Montréal, le 5 mars 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Robert Chagnon, époux de Mme Thérèse Brien.Il laisse dans le deuil ses trois fils Robert (Marlene), Claude (Brigitte) et Benoit, ses petits-enfants Lianne, Philip-Xavier et Myriam, ainsi que plusieurs parents et amis.M. Robert Chagnon était le président fondateur de Nettoyeur Northside, de 1951 à 2000.La famille recevra les condoléances le samedi 23 mars 2019 de 10h30 à 13h à laUne liturgie de la Parole aura lieu le jour même à 13h, en la chapelle de la résidence.La famille tient à remercier le personnel du 1er étage-sud du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci pour les bons soins prodigués.À la place de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.