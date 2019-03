BENOIT, Yolande (née Clément)



Le 3 mars 2019 est décédée Yolande Benoit née Clément.Elle laisse dans le deuil ses filles Madeleine (feu Yvan Pinault), Linda (Paul Massie), Chantal et Sylvie (feu Raymond Belleau), ses petits-enfants Marilou, Ann-Marie, Pierre-David, Catherine, Annick, Raymond, Isabella et Patrice, ses 4 arrière-petits-enfants ainsi que nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances dans le columbarium de la paroisse des Saints-Anges, 1400 boulevard St-Joseph, Lachine, le samedi 23 mars de 12h30 à 13h30, suivi de la cérémonie dans l'église à 13h30.Services funéraires confiés à la