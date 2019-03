CHÉNARD, Réal



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 mars 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Réal Chénard, époux de madame Madeleine Fortin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Caroline (Luc Couture), ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au :450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle samedi 23 mars 2019 de 13 h à 16 h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 16 h, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu).