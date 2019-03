LÉPINE, Rosaire



À Châteauguay, le 11 mars 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Rosaire Lépine.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Viviane), Diane, Joanne (Richard), Sylvie et François (Marie-France), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Gérard, ses soeurs Georgette et Thérèse, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 24 mars à compter de 10h30, suivi d'une célébration d'adieu à 14h, en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à Parkinson Québec seraient appréciés.