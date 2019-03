LÉGARÉ, Thérèse



À Montréal, le 21 février 2019, est décédée Mme Thérèse Légaré, à l'âge de 90 ans et 6 mois. Elle était la fille de feu Paul-Émile Légaré et feu Mary Brière.Elle laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoints(es), de nombreux petits-enfants, ses soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 mars 2019 de 19h à 21h ainsi que le samedi 23 mars 2019 dès 11h à laDESROSIERS & FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le samedi 23 mars 2019 à 14h en l'église de la paroisse St-Pierre (520 boul. Bourassa, St-Jérôme, Qc, J7Y 1X9). L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.