Le bon calibre pour le glouglou

La majorité des chasseurs de dindon sauvage se servent du calibre qu’ils possèdent déjà.

Peu de nemrods investissent pour l’achat d’une arme spécialisée fabriquée pour ce type d’activité de prélèvement. Toutefois, avec le nombre croissant de gallinacés sur le terrain, avec des résultats de captures à la hausse un peu partout, avec le prolongement des saisons et la possibilité de récolter deux mâles, il se crée naturellement un besoin pour utiliser des armes et des munitions spécifiquement conçues pour la chasse de ces robustes oiseaux.

Lors d’une récente exposition, Stéphane, de Agence Pelchat, exhibait des modèles avec lesquels nous sommes peu familiers.

Comme ce spécialiste l’expliquait : « les fabricants ont innové avec des configurations d’armes pour cette chasse et des modèles pour toutes les bourses allant du fusil à pompe jusqu’au superposé Browning Cynergy Ultimate Turkey, sans oublier les populaires semi-automatiques qui occupent le milieu de la gamme ».

Fusil

L’arme idéale, qu’elle soit de calibre .10, .12 ou .20, devrait pouvoir tirer les balles les plus puissantes. Si vous optez pour un calibre .20, il devrait être chambré pour du 3 po. Pour ce qui est du .12 ou du .10, il devrait être en mesure de projeter des munitions de 3 ½ po.

M. Pelchat suggère d’opter pour des canons courts. Les configurations spéciales Dindon sont généralement équipées d’un canon de 24’’ (61 cm) muni du tube d’étranglement amovible le plus restreint possible, comme le full, le extra full turkey ou le long beard.

Ayant une vision à 300 degrés, qui permet à ces grands gibiers à plumes de distinguer les moindres mouvements, il est fort avantageux d’opter pour un fini camouflage adapté aux couleurs printanières.

Le bon vieux .12 est depuis toujours le calibre le plus en demande. Selon Stéphane, le modèle SX4 NWTF Cantilever Turkey est tout indiqué avec son action semi-automatique. Si vous préférez la simplicité d’un modèle à pompe, le populaire SXP Long Beard avec poignée-pistolet ambidextre propose une prise en main unique qui favorise une stabilité et un confort accrus.

Ces deux versions, offertes par la firme américaine Winchester, sont équipées d’un système de visée très utile pour une acquisition rapide et précise du gibier tant attendu.

Grenaille

Il est important de comprendre que le plumage de ces oiseaux leur procure une protection quasi blindée. Il est donc primordial de se servir de minutions surpuissantes destinées pour ce gibier. Après avoir effectué les tests de patronage qui s’imposent, vous serez en mesure de déterminer les munitions qui s’agencent le mieux à votre fusil. Des cartouches telles les Long Beard XR ou Double X et les Turkey Load vous assureront les performances et la puissance escomptées.

Prélèvement

La période de chasse se déroulera cette année du 26 avril au 7 mai dans les zones 3, 9, 11, 12, 13, 15, 26, 27 et, du 26 avril au 17 mai, dans les zones 4, 5, 6, 7, 8, 10. Rappelons que la limite est de deux dindons sauvages avec barbe par saison. Toutefois, le deuxième gibier ailé doit obligatoirement être prélevé dans l’une des zones suivantes: 4, 5, 6, 7, 8 ou 10.

► Pour en savoir plus, visitez les sites winchesterguns.com, browning.com et mffp.gouv.qc.ca

Top 15 des meilleurs leurres pour la truite mouchetée

Afin de vous aider à capturer plus de poissons, j’ai dressé une liste des offrandes les plus performantes à utiliser avec la collaboration de Richard Sicard du Pro Shop Canadian Tire de Saint-Eustache, de Brian Bertrand du Sail Laval, de Patrice Mongrain du Écotone Trois-Rivières et de Normand Dubé du Pavillon Chasse et Pêche de Granby.

Williams Wabler avec avançon et petit Twister Lake Clear Wabbler avec avançon et petit ver à truite Exude Petite dandinette avec poils Petite Mepps 0 et 1 Cuillère Geneva avec avançon et ver de terre Wabler Lite W55 avec avançon et bas de ligne Poisson-nageur LiveTarget Truite mouchetée TF50S Cuillère Syclops Lite #2 avec avançon et ver de terre Flasher F1 ou F2 avec avançon et lombric Toronto Wobbler avec avançon et bas de ligne Atomic Teaser Rapala CD3 LiveTarget Dace Jerkbait Cami Sorcier avec avançon et Nymphe Micro Nymphe avec tête plombée 1/16 d’once

Bonne saison de pêche!