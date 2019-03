Le Drakkar échappe le match et le 1er rang

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a échappé le match et le premier rang de la conférence de l’Est, samedi après-midi, quand il s’est incliné 4-1 devant l’Océanic de Rimouski et une salle pleine de 2966 amateurs au Centre Henry-Leonard.

Les locaux ont bien amorcé le match en ouvrant le pointage grâce à Christopher Benoit. Les visiteurs ont toutefois répliqué, quelques instants plus tard, en profitant d’une confusion entre le gardien de but Alex D’Orio et son défenseur Keenan MacIsaac.