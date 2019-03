Le Royalton Suites Cancún Resort & Spa: Un écrin qui en met plein la vue

Situé au cœur de la zone hôtelière de Cancún, le dernier-né de la famille Royalton Luxury Resorts séduira les vacanciers en quête de confort, de luxe et de style, que ce soit pour un séjour en famille, en couple ou entre adultes.

Cet hôtel 5 étoiles, inauguré le 1er février 2019, est fidèle aux standards de la chaîne Royalton qui offre des vacances tout-compris « Tout-En-Luxe » avec des prestations hauts de gamme, des catégories de chambres luxueuses, des repas gastronomiques sans réservation avec en prime des vues spectaculaires sur la mer et la lagune Nichupté.

Photo courtoisie, Nathalie Sicard, Royalton resort

Une vue royale

Le bâtiment de 16 étages peut s’enorgueillir de son design sophistiqué qui laisse entrer, du lobby aux restaurants et sur tous les étages, la lumière à profusion grâce à un savant habillage de baies vitrées. Où que l’on soit dans l’établissement, on ne perd jamais de vue les différentes nuances de bleu de la mer des Caraïbes qui se marient élégamment avec les tons neutres aux quelques touches d’indigo du mobilier contemporain. De toute beauté. À cette jouissance visuelle s’ajoute un environnement et une trame sonore adaptée pour chaque moment de la journée.

Photo courtoisie, Nathalie Sicard, Royalton resort

Le plaisir pour les sens est à son summum sur la terrasse sur le toit, une section pour adultes où l’on peut se prélasser autour de la piscine ou dans de chics cabines drapées de rideaux blancs, entourée d’une vue époustouflante à 360 degrés. S’y trouvent aussi un restaurant gourmet, le bar SkyClub et un DJ qui garantit l’ambiance planante ou festive de 11 h à 2 h du matin. Impossible de ne pas se déhancher, en fin de journée, devant l’écran géant et ses projections aux couleurs tropicales sur fond de décor de rêve naturel : la mer et le ciel à perte de vue ! On ne manque pas la soirée « party en blanc » chaque jeudi soir animée par des performances d’artistes, de cracheurs de feu et de jongleurs et ouverte à tous les clients réguliers de l’hôtel.

Photo courtoisie, Nathalie Sicard, Royalton resort

L’établissement compte 180 suites élégantes et ultramodernes incluant celles du Club Diamond situées sur les étages 13, 14 et 15. Pour une expérience suprême, cette option offre une piscine et un espace privé sur la plage, un salon exclusif et les petites attentions quotidiennes des majordomes dans la chambre, en service 24 h sur 24 h.

Photo courtoisie, Nathalie Sicard, Royalton resort

Gastronomie de haute voltige

Le Spa est tout simplement divin. Tous les services réguliers y sont offerts, du massage le plus simple au traitement dernier cri. Le parcours d’hydrothérapie à lui seul vaut l’expérience ne serait-ce que pour se détendre dans le cadre somptueux des bassins d’eau.

Photo courtoisie, Nathalie Sicard, Royalton resort

Les restaurants, sauf celui de la terrasse sur le toit et le buffet qui est au 2e se retrouvent tous au 3e étage, un concept bien pensé pour se donner rendez-vous et prendre l’apéro au bar à martini avant de choisir son expérience culinaire de la soirée. Les plus fins palais trouveront leur compte parmi l’éventail des sept restaurants à la carte du complexe, allant du Hunter Steakhouse au restaurant Agave qui propose une expérience culinaire mexicaine authentique alliant cuisine méso-américaine et recettes traditionnelles espagnoles, en passant par la cuisine italienne du Grazie et les sushis frais du Jade. On vit à chaque fois une expérience unique qui commence par un cocktail signature comme cette création mixant saké, mezcal et jus de fruit de la passion, le tout fumé au romarin. Étonnant !

Bref, ce nouvel écrin de luxe de la chaîne Royalton, une filiale du Groupe de voyages Sunwing a tout pour satisfaire une cliente exigeante à la recherche d’un séjour confortable dans un décor audacieux qui souhaite bien manger tout en découvrant la culture maya du Mexique.

Le plus

L’hôtel est à proximité du centre névralgique de Cancún. Idéal pour ceux ou celles souhaitant explorer ses principaux attraits touristiques en alternant avec des journées de détente à la plage ou à l’hôtel.

Le moins

La conception singulière du bâtiment est indéniablement unique et superbe, mais la capacité des 5 ascenseurs est étrangement petite, d’où un temps d’attente un peu long.

On y trouve

180 chambres avec lits de qualité supérieure DreamBed. La moitié des chambres ont vue sur la mer et l’autre sur la lagune ;

Quatre piscines dont l’une réservée pour les clients du Club Diamond ;

Un mini-club et un parc aquatique pour les tout-petits ;

Activités pour enfants et adolescents ;

Sept restaurants à la carte et un buffet ;

Service de concierge ;

Service aux chambres 24 h sur 24 ;

Spa complet, avec circuit d’hydrothérapie ;

Programme d’entrainement physique ;

Wi-Fi haute vitesse partout dans l’hôtel

Un grand théâtre à venir en avril 2019 avec spectacles de musique, danse, magie, cirque et comédie.

