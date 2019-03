Les Dynamiques échappent l’or en finale de championnat

Après des victoires dramatiques en quart-de-finale et en demi-finale où elles ont effacé des retards, les Dynamiques, à court de miracles, se sont inclinées, samedi soir, par la marque de 74-69 devant les Broncos de Olds College, institution située en Alberta.

Avec dix secondes au match et un pointage de 72-69, les Dynamiques ont tenté un tir de trois points sans succès. Éliminées en demi-finale au championnat provincial, les Dynamiques repartent du national avec la médaille d’argent.

Les Dynamiques ont effectué toute une remontée lors de leur premier match. En retard par 13 points à la demie, les Fidéennes sont revenues de l’arrière pour signer un gain de 72-68 face aux Mystics de Mount Vincent University. Rosemarie Dumont avait brillé de tous ses feux avec 20 points et 22 rebonds.

En demi-finale, les Dynamiques ont disposé des Huskies de Keyano College par la marque de 62-55. Future joueuse du Rouge et Or de l’Université Laval, Frédérique Larouche a inscrit 16 points. Frédérique Beaudry-Blais a très bien fait avec 20 points et sept rebonds.