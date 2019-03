Les séries passent par Jonathan Drouin

Bout de cierge ! Jesperi Kotkaniemi n’était pas assez bon pour jouer contre les Kings de Los Angeles et les Sharks de San Jose et, jeudi soir, c’est lui qui était le centre partant contre les Islanders de New York à Long Island.

J’écoutais hier des analystes et des experts expliquer que Jonathan Drouin avait commis une erreur sur le but vainqueur. Juré craché, je garde mon calme, mais Drouin a fait une passe du revers dans l’enclave alors qu’il fonçait à droite du but. Un coéquipier est supposé foncer au but pour recevoir la passe. Drouin, à ce moment précis, est à 180 pieds du but de Price. Il fait une passe dans l’enclave et ça devient une erreur ? Michel Therrien a parlé d’un jeu à haut risque. À 180 pieds, avec quatre coéquipiers pour se replier si nécessaire ! Allô Houston ! Vous vouliez qu’il fasse quoi ? Contrôler le maudit puck pendant trois minutes derrière le but pour permettre au CH d’arracher un point ?