L’île d’Hawaï: une terre de légendes

HILO, île d’Hawaï | Le vent s’engouffre à toute vitesse dans l’hélicoptère sans portes qui survole les interminables rivières de lave pétrifiée de Kilauea. Au loin se dessinent les contours d’un profond cratère volcanique. Quand l’appareil se met à le survoler, une bouffée d’air chaud à l’odeur de soufre nous fait réaliser – pleinement – sur quel genre de territoire nous avons décidé de poser nos valises. Pour des vacances au soleil.

L’île d’Hawaï, aussi connue sous le nom de Big Island, est la plus grande des huit îles de l’archipel hawaïen. C’est une terre où les légendes parlent d’amours interdits au creux de tunnels de lave, où les terrains sont zonés selon leur risque d’être un jour détruits par une éruption et où certains des plus beaux complexes hôteliers sont entourés de champs de lave dénudés.

C’est aussi une île parsemée de cascades, de ranchs verdoyants et de plages de sable noir ou blanc, où la nuit semble mille fois plus étoilée qu’ailleurs. Ici, on vit proche de la nature, même si elle est imprévisible, et l’on chérit certaines des plus fascinantes histoires d’Hawaï. C’est sur ce bout de terre explosif, par exemple, qu’est né le redoutable roi Kamehameha Ier – figure légendaire dont il est impossible de ne pas entendre parler lors d’un séjour à Hawaï –, qui a unifié l’ensemble de l’archipel en 1810.

Une île « en vie »

C’est passablement décoiffé et euphoriquement secoué qu’on descend de notre petit hélicoptère à l’aéroport de Hilo. Avec ses grands banians, ses rivages noirs et ses 43 000 habitants, il s’agit de la plus grande ville de Big Island. Elle constitue un camp de base idéal pour explorer le célèbre et très sacré volcan Kilauea, qui se trouve au cœur du parc national des volcans d’Hawaï.

Kilauea – un mot hawaïen qui veut dire « crachant » – est l’un des cinq volcans qui constituent l’île d’Hawaï. C’est l’un des plus actifs au monde et il est en éruption constante depuis... 1983.

En mai 2018, il est entré dans une phase explosive, dont les apocalyptiques coulées de lave ont fait les manchettes durant des semaines. L’éruption a inondé 716 habitations, 48 km de routes, 21,9 km carrés de terrain et, selon le United States Geological Survey, le volcan a déversé assez de lave pour remplir au moins 320 000 piscines olympiques. Au passage, la lave se jetant dans l’océan a doté l’île de 3,5 km carrés de nouvelles terres, soit à peu près la taille de Central Park.

Sur la route des cratères

Impressionnant, le spectacle qui nous accueille au sommet de Kilauea n’a (heureusement) rien à voir avec toutes ces images d’explosion. Le volcan est plus calme maintenant. Des fumerolles s’échappent bel et bien de l’immense et sombre cratère Halema’uma’u, mais le lac de lave incandescent qui attirait les visiteurs auparavant n’est plus là depuis l’explosion de mai.

Exposition

C’est la même chose pour certains sentiers de randonnée, qui ont subi de gros dégâts et qui sont toujours fermés aux visiteurs. Il reste toutefois de nombreuses choses à découvrir dans le parc (selon les conditions du moment), à commencer par l’exposition du centre des visiteurs, le sentier « Crater Rim Trail » qui borde la caldeira, les fissures vaporeuses du sentier Ha’akulamanu ou encore l’étrange phénomène des « arbres de lave » du sentier Mauna Ulu - Pu‘u Huluhulu.

Il reste – surtout – la sidérante « route de la chaîne des cratères ».

À parcourir en voiture, ce fil d’asphalte sillonne les champs de lave de Kilauea sur 30 km et descend jusqu’aux flots du Pacifique. Plusieurs arrêts sont à faire le long du chemin : le cratère Pauahi apparu à la suite d’une éruption de 31 jours en 1973, les pétroglyphes de Pu’u Loa racontant la vie des anciens Hawaïens, l’arche de roche Hōlei qui plonge directement dans l’océan... Aussi loin que porte la vue : un spectacle de désolation que l’on ne peut s’empêcher de trouver beau, et qui nous fait nous sentir aussi petit – et fragile – qu’un hélicoptère quatre places survolant un cratère encore fumant !

Quelques sites utiles

Pour planifier une visite du Hawai’i Volcanoes National Park : www.nps.gov

Pour un mémorable tour en hélicoptère : paradisecopters.com

Pour se loger confortablement au bord de l’eau à Hilo : grandnaniloahilo.com

Pour en savoir plus sur toutes les autres activités possibles sur l’île d’Hawaï : www.gohawaii.com

