Manifestations «gilets jaunes»: des magasins pillés sur les Champs-Élysées à Paris

Paris | Des casseurs ont pillé samedi des boutiques sur l’avenue des Champs-Élysées, au coeur de Paris, en marge de la 18e journée de mobilisation des «gilets jaunes», marquée par un regain de violence, a constaté un journaliste de l’AFP.

Non loin des vitrines en miettes, des manifestants, pour beaucoup vêtus de noir, capuche ou casque sur la tête, lançaient des pavés sur les forces de l’ordre qui répliquaient par des tirs de gaz lacrymogènes. «Des professionnels de la casse et du désordre équipés et masqués ont infiltré les cortèges», a dénoncé le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner.