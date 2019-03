On s’accroche

Lorsque j’ai appelé mon frère Jacques, sans le savoir, il m’a flatté et enjôlé, le petit cœur. Il m’a dit qu’il était avec son fils Olivier en train de souper dans une cabane à sucre près de Joliette. C’était mercredi. Quand on parle cabane à sucre, on ne pense plus tempête avec la tuque en bas des yeux.

Hier, quittant le vieux pont Champlain et en déjouant les nids-de-poule qui sont présentement à leur meilleur, je suis entré à Montréal avec un mielleux sentiment printanier parce que le soleil plombait le boulevard Robert-Bourassa, le monde décrispait et il faisait plus 10. J’ai baissé la radio où on multipliait misérablement les calculs dans l’espoir que le Canadien fasse les séries. L’image était belle, mais le son sonnait l’échec, l’abandon. Oublie ça.

On changera de saison mercredi prochain à 17 h 58, et ça fera du bien. On a payé notre dû nordique. Un peu d’air s’il vous plaît.

ON Y ARRIVE

Sur les chantiers de construction, les gars ne marchent plus comme des monsieurs Michelin et, aux abreuvoirs, on commence à parler de trottinettes, de BIXI, de salons du golf.

On n’est même pas en avril, mais on a le droit de capter des morceaux de rêve.

Rappelez-vous que vous êtes des champions, des battants. Il restera des brindilles, mais l’hiver 18-19 est derrière vous et préparez-vous doucement au déroulement d’un beau grand tapis vert sous un ciel bleu dans des souliers avec pas de bas.

DANS LE TAS

Qui disparaîtra en premier ? La neige, le Canadien ou le PQ ?

Les automobilistes pris sur la 13 en 2017 recevront 1375 $, une paire de Traction Aid et un livre de sudoku.

Vous oublierez peut-être les gens avec qui vous avez ri, mais jamais ceux avec qui vous avez pleuré.

Est-ce l’âge ? Lorsque je vais dans un cimetière, j’ai l’impression de visiter des appartements.

Création de nombreux emplois en Chine. Il n’y a presque plus personne sur l’Assurance chow mein.

À MARDI

Si tout va bien, pour la première fois, mardi, je serai grand-papa.