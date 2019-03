Pourquoi j’ai boudé le mont Sinaï

Que savons-nous du mont Sinaï ? Ces grands récits de l’époque de l’enseignement biblique à la petite école travaillent l’esprit de plusieurs. C’est au mont Sinaï que Moïse est censé avoir vu le Buisson ardent et avoir reçu les Tables de la Loi.

Cette montagne est une colline de roc. À son pied, on a aménagé de luxueuses villas hôtelières avec piscine. J’ai dormi là, dans ce lieu douillet. Le lendemain matin, la chaleur était si accablante et le soleil si violent que, tout compte fait, j’ai renoncé à cette montée. Je savais ce qui m’attendait. Après presque une heure d’excursion, les pèlerins ont trouvé un lieu où le guide a dit : nous croyons que c’est ici que Moïse a reçu les Tables de la Loi. Bref, je suis bien heureux de m’être évité cette escroquerie ! Même si Dieu a vraiment fait tout ce qu’on raconte, on ne sait guère où exactement sur le Sinaï tout cela s’est déroulé ! Le contraste était fort entre ce gros caillou surchauffé dans le désert et l’incroyable influence, partout sur terre, de la religion !

Photo Gilles Proulx

Il y a une trentaine d’années, je m’étais fait prendre. Je voyageais avec mon fils. Nous étions allés au sommet du mont Tabor, toujours en Israël, et on nous faisait le coup du « Nous croyons que c’est ici que la Transfiguration du Christ a eu lieu », nous disait un guide. « Mon œil ! » m’étais-je exclamé.

Photo Gilles Proulx

Sans regret

Je m’étais abstenu de visiter l’église qui devait commémorer cette légende (d’autant plus que ce qui m’intéressait, c’était les vestiges du passage de Napoléon Bonaparte sur le mont Tabor pendant sa campagne d’Égypte). J’ai un grand respect pour la religion, mais je m’énerve lorsque je sens que l’on exploite la naïveté des gens pour faire des sous. Bref, lorsque j’ai eu l’occasion de visiter le Sinaï, j’ai préféré décliner. Sans regret, j’ai profité de la piscine ! Et encore aujourd’hui, je ne le regrette pas.