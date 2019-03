Rester bien centré à l’ère du numérique

Entre les « posts », les « selfies », le multitâche, les alertes, les réseaux sociaux, la téléphonie mobile et la multiplication infinie des informations disponibles sur le Web, est-ce possible de rester humain ? De rester concentré ? De faire une chose à la fois ? Le journaliste et chroniqueur Stéphane Garneau, spécialisé en technologie, analyse les beaux et les moins beaux côtés du numérique dans Survivre au XXIe siècle.

Les technologies, les écrans qu’on retrouve partout seraient-ils sur la voie d’éclipser la vie réelle, concrète, qui a un vrai sens pour le développement et l’épanouissement humains dans tous leurs aspects ?

Stéphane Garneau note que la société actuelle est en perte de repères. Comment survit-on au multitâche, au flot continu de nouvelles, à la dépendance aux téléphones intelligents et aux réseaux sociaux ? Plus encore, comment survit-on à la solitude, aux peines d’amour, au manque de réelle communication, à la consommation pathologique ?

Dans son livre, il se questionne, analyse, explique, décortique ces aspects du nouveau millénaire et invite les lecteurs à rester maîtres d’eux dans un univers envahi par le numérique, les écrans et les multiples messages, alertes, bannières et pop-up qui envahissent notre quotidien. Photo courtoisie, Les Éditions de l'Homme

Impact vital

Socialement et individuellement, il y a des choix à faire. « On est en train de se laisser envahir. C’est quand j’ai fait ce constat-là que j’ai commencé à me questionner, étant donné que j’observe l’utilisation qu’on fait de ces technologies depuis 25 ans pour mes collaborations comme chroniqueur techno à Radio-Canada », explique l’auteur.

Il s’est d’abord intéressé aux prouesses techniques des appareils et à l’évolution des technologies. « Je me suis ensuite intéressé à l’impact que cette technologie avait sur nos vies, à ce que ça changeait dans nos façons de communiquer, dans nos façons de réfléchir, de nous concentrer, de nous ennuyer, de vivre la solitude ou pas. »

Puisqu’il utilise ces technologies comme tout le monde, l’auteur s’est rendu compte qu’elles prenaient beaucoup trop de place dans sa vie. « Les appareils, même s’ils nous rendent de précieux services, nous empoisonnent la vie et suscitent clairement une dépendance, au même titre que la cigarette, l’alcool, les drogues. Ça chatouille les mêmes zones du cerveau que les drogues dures. »

Se désintoxiquer

Que faire alors ? « Il faut prendre acte de ça et essayer de se désintoxiquer, de se désengager des technologies quand elles ne sont pas nécessaires dans nos vies. Il faut prendre conscience que les nouvelles importantes vont se rendre jusqu’à nous. Pas besoin d’être branché en permanence : on ne ratera rien. »

Il rappelle que les entreprises du secteur des technologies ont fait leur mea culpa dans les dernières années. « Sean Parker, le premier président de Facebook, a dit : On savait que ça créait une dépendance. On savait que le clic “J’aime”, les alertes, les vibrations, ça chatouillait une zone du cerveau qui est associée au système de récompense, au plaisir, au bien-être. »

Reprendre le contrôle

Son constat est simple et radical. « Nous sommes manipulés par les technologies. Il est donc temps de reprendre le contrôle sur les technos. Et moi, ce que j’essaie de faire, c’est désactiver les notifications. »

Le soir, il place son téléphone en mode « Ne pas déranger ». « Je vais lire, regarder la télé, faire le souper, faire une brassée. Mais au moins, quand je fais ces activités qui sont pratiques ou intéressantes, je ne fais que ça. Je fais juste une chose à la fois. C’est ma façon à moi de reprendre le contrôle sur une technologie qui a trop de contrôle sur moi. Si je veux aller vérifier, c’est correct, mais au moins, c’est un acte volontaire. »