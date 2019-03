TOUT est en vente sur le site de NYX et c'est le moment de faire tes réserves!

Avis à celles qui ont besoin de rafraîchir leur trousse ou qui sont simplement accros au maquillage : la marque populaire NYX fait actuellement une vente où tout est réduit jusqu’à 70 %!

On le sait, triper sur le maquillage peut finir par coûter cher. Quand on nous offre de bons rabais, on saute sur l’occasion pour faire le plein de nos produits préfs. La vente «famille et ami» de NYX nous propose des réductions sur absolument TOUT en magasin, incluant ses meilleurs vendeurs.

C’est donc rendu possible de se procurer un éventail de produit; des bronzeurs, des blushs, des palettes d’ombres à paupières et des rouges à lèvres à prix mini.

Les rabais commencent à 25 %, pour une grande partie de leur inventaire, mais les sections à 50 %, 60 % 70 % de rabais sont également bien remplies.

Si jamais vous ne savez pas où donner de la tête, on vous propose quelques coups de cœur pour vous inspirer!

Palette de blushs «Sweet Cheeks» - 10,80$ (au lieu de 27$)

NYX

Les blushs de NYX sont incroyablement pigmentés et à moins de 15 $ pour six, c’est vraiment une bonne aubaine!

Gel pour sourcils teinté - 4,50$ (au lieu de 9$)

NYX

Plusieurs produits pour sourcils sont soldés à 50 %, incluant les mascaras qui tiennent vraiment bien les poils en place tout en ajoutant une petite touche de couleur .

Rouge à lèvres liquide Lip Lingerie - 7,50$ (au lieu de 10$)

NYX

Si vous êtes à la recherche de bons rouges à lèvres liquides qui tiennent toute la journée, mais qui ne sont pas desséchants, vous devez absolument essayer les Lip Lingerie. On vous avertit, après en avoir essayé un, vous allez les vouloir dans chaque couleur!

