Tuerie en Nouvelle-Zélande: l’aide s’organise à Québec

Le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) organise une collecte de fonds pour les proches des victimes du double attentat qui a fait au moins 49 morts en Nouvelle-Zélande, tandis qu’un rassemblement se prépare en leur hommage.

L’idée d’une campagne de financement a germé spontanément dans la communauté musulmane de Québec dès l’annonce de la tuerie.

D’expérience, elle sait que les familles endeuillées et les nombreux blessés auront besoin de cette aide, à court terme comme à long terme, afin de se relever de la dure épreuve qui les afflige, souligne Mohamed Labidi, administrateur et ancien président au CCIQ.

«Qui sait combien d’orphelins il y a. Il faut venir en aide à ces orphelins», dit-il.

Aide essentielle

En 2017, l’attaque contre la grande mosquée de Québec a fait 6 veuves et 17 enfants orphelins de père. Souvent, ces pères représentent le principal revenu familial.

«En général, les comptes [bancaires des victimes] sont bloqués. Les gens ont des besoins immédiats», souligne M. Labidi.

Il évalue à «autour de 1,5 million $» la somme totale qui a été recueillie à travers le Canada et à l’international pour venir en aide aux familles endeuillées de Québec. Sans ce soutien financier, «ç’aurait été très difficile de passer au travers», ajoute l’administrateur du CCIQ.

C’est aussi grâce à ces dons qu’Aymen Derbali, paralysé après avoir été atteint de sept balles lors de cette tuerie, a pu emménager dans une nouvelle maison adaptée il y a quelques mois.

Rassemblement

Ainsi, il est déjà possible de faire un don par le biais du site web du CCIQ. Il cliquer sur l’onglet «Faire un don» et spécifier dans le champ approprié que l’argent est destiné aux proches des victimes et aux survivants du double attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande.

Par ailleurs, le CCIQ va recevoir les messages et les lettres de sympathie et se chargera de transmettre le tout aux personnes concernées en Nouvelle-Zélande.

Également, un rassemblement en hommage aux victimes se tiendra à Québec. Les détails ne sont pas connus encore. Selon M. Labidi, l’événement pourrait avoir lieu ce dimanche 17 mars.

Sur Facebook, un événement «Solidarité avec les victimes de Christchurch» a été créé. On peut y lire que «les détails de l’action restent à venir». Quelque 240 personnes ont montré de l’intérêt jusqu’à présent.