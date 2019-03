Tuerie en Nouvelle-Zélande: les visages du drame

50 morts, 36 victimes hospitalisées, des bambins, des parents, des grands-parents : la ville de Christchurch se réveille péniblement des deux attentats meurtriers qui l’ont déchirée, vendredi, alors que les identités et les histoires des disparus s’accumulent.

Deux jours après qu’un tireur eut fusillé des fidèles réunis pour prier aux mosquées Al Noor et Lindwood, en Nouvelle-Zélande, les bouquets de fleurs s’empilaient devant ces deux lieux de culte, toujours surveillés par des policiers armés.

Les policiers qui s’affairaient pour extraire les corps y ont fait une macabre découverte supplémentaire. Le corps d’une autre victime a été trouvé, élevant le bilan à 50 morts, a annoncé la police aujourd’hui. Pendant ce temps, 36 des 50 blessés sont toujours à l’hôpital, dont deux qui se trouvent dans un état critique.

Une victime âgée de trois ans

Les victimes, qui proviennent des quatre coins du monde musulman, vont d’un enfant âgé d’à peine trois ans à un ingénieur retraité d’origine afghane de 71 ans, en passant par un cardiologue de 57 ans. Un père et son fils de 16 ans, deux réfugiés syriens, font aussi partie des pertes humaines.

« Ils voulaient seulement un endroit pour être en sécurité. Malheureusement, on ne peut plus dire que la Nouvelle-Zélande est un endroit sécuritaire », a exprimé un proche de la famille syrienne au New Zealand Herald.

Tôt ce matin, la police a donné le feu vert aux mosquées à travers le pays pour rouvrir leurs portes, assurant être « absolument vigilante » face à d’éventuels signaux.

Des héros

En rendant publiques les identités, des proches des victimes et des témoins de la scène ont livré de vibrants hommages aux défunts.

Le tueur venait de faire irruption dans la salle de prière de la première mosquée ciblée quand Naeem Rashid, un père de famille, s’est précipité sur lui. Dans un élan héroïque rappelant l’ultime effort d’Azzedine Soufiane, à la mosquée de Québec, M. Rashid a tenté de désarmer le forcené, en vain. Son fils a été abattu quelques secondes plus tard.

Haji-Daoud Nabi, ingénieur retraité de 71 ans, s’est lui aussi sacrifié dans une tentative pour sauver des fidèles de la mosquée Al Noor. L’homme vivait en Nouvelle-Zélande depuis plus de 40 ans après avoir fui l’Afghanistan. « J’ai appris de la bouche du père de mon meilleur ami qu’il avait bondi sur quelqu’un pour lui sauver la vie », a raconté son fils Omar au site stuff.co.nz.

Un seul suspect

Brenton Tarrant, un Australien de 28 ans, est maintenant le seul suspect identifié en lien avec les deux tueries qu’il aurait retransmises en direct sur Facebook. Trois autres personnes armées ont été arrêtées en marge du déploiement policier, mais aucune n’entretenait un quelconque lien avec Tarrant ou le massacre.

Pour le moment, Tarrant fait face à une seule accusation de meurtre. D’autres charges s’ajouteront vraisemblablement, à en croire le commissaire de la police locale, Mike Bush.

- Avec la collaboration de l’AFP

Victimes identifiées

Un troublant manifeste

Moins de 10 minutes avant de passer à l’acte, le tireur aurait acheminé par courriel un manifeste raciste et xénophobe de 74 pages au bureau de la première ministre Jacinda Ardern ainsi qu’à 70 autres destinataires, dont des médias locaux et internationaux. Dans ce document, l’auteur décrit ses motivations, étale son idéologie et évoque sa préparation pour commettre les attaques.

Deux sauveurs

Deux policiers d’une communauté rurale près de Christchurch ont été élevés au rang de héros par une vidéo les montrant en train d’arrêter le tireur. Après avoir immobilisé le véhicule de Tarrant avec leur autopatrouille, ils lui passent les menottes sur un trottoir. « Je suis fier de ce qu’ils ont fait. Ils ont empêché qu’il y ait davantage de décès, au péril de leur propre vie », a louangé le commissaire de la police, Mike Bush.