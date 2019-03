Un monde de crackpots

Un homme croit que tous les problèmes du monde sont causés par les gais, il entre dans un bar gai avec une arme à feu et tue 49 homosexuels. Un homme croit que tous les problèmes du monde sont causés par le capitalisme et la société industrielle, il envoie des colis piégés à des entreprises et tue trois personnes. Un homme croit que tous les problèmes du monde sont causés par les gauchistes, il se rend dans un camp de jeunes travaillistes avec une arme à feu et tue 69 personnes. Un homme croit que tous les problèmes du monde sont causés par le gouvernement, il fait sauter une bombe dans un bâtiment fédéral et tue 168 personnes. Un homme croit que tous les problèmes du monde sont causés par les Occidentaux, il fonce dans la foule avec un camion et tue 87 personnes. Un homme croit que tous les problèmes du monde sont causés par les musulmans, il entre dans des mosquées avec une arme à feu et tue 49 musulmans. C’est quoi, la suite ? Un dingue qui croit que tous les catholiques sont pédophiles va perpétrer un massacre dans une église ?