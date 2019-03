Un rêve devenu réalité pour un triathlète canadien

Le Canadien Tyler Mislawchuk, âgé de seulement 24 ans, a enfin remporté sa première Coupe du monde de triathlon en carrière, samedi, en Australie.

«C’est un rêve devenu réalité d’avoir remporté une course de Coupe du monde, a commenté le jeune Manitobain, dans un communiqué transmis par Triathlon Canada. C’est la première fois qu’une course se déroule exactement comme je l’imaginais dans ma tête. Je suis si heureux de l’avoir réalisé aujourd’hui à Mooloolaba.»

Aligné au départ aux côtés de 67 athlètes sur l’une des courses de triathlon les plus prestigieuses du circuit de la Coupe du monde, Mislawchuk a exécuté ses tactiques de natation, de vélo et de course à pied à la perfection, réussissant le chrono vainqueur de 52 min 14 s.

Lors de cette épreuve, il devait franchir les 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et cinq kilomètres de course à pied.

«C’est ma première victoire en Coupe du monde, a encore réagi le Canadien, qui avait pris le 15e rang aux Jeux olympiques de Rio, en 2016. Je suis aux anges et tellement excité.»

Une 21e place pour Lepage

Durant cette même course à Mooloolaba, le Québécois Alexis Lepage s’est classé en 21e position après un effort de 53 min 6 s.

«Ce fut une course difficile pour moi, a admis l’athlète de Québec, qui a par ailleurs tenu à féliciter son coéquipier Mislawchuk durant une entrevue avec Sportcom. J’ai commencé la portion course à pied un peu trop loin du groupe dans lequel je voulais être. C’était correct, mais je n’ai pas fait une course incroyable.»

Les triathlètes devraient être de retour en action le 31 mars à la Coupe du monde de New Plymouth, en Nouvelle-Zélande.