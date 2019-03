Venezuela: Guaido entame un tour du pays «jusqu’à la présidence»

Caracas | Le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido, autoproclamé président par intérim, s’est lancé samedi à Valencia (centre) dans une tournée à travers le pays qu’il promet de conduire «jusqu’à Miraflores», le palais présidentiel à Caracas.

Le Venezuela est encore sous le choc de la gigantesque panne de courant qui l’a paralysé pendant près d’une semaine.

Le président en exercice Nicolas Maduro, qui a accusé les États-Unis d’avoir conduit des attaques «cybernétiques» contre la principale centrale du pays, a convoqué une nouvelle «mobilisation anti-impérialiste» et ordonné à l’armée de renforcer la surveillance des installations électriques et de défricher la végétation autour des sites de production et des lignes à haute tension.

Pour M. Guaido, qui a reçu le soutien d’une cinquantaine de pays, M. Maduro est un «usurpateur» réélu pour un deuxième mandat lors d’un scrutin entaché de fraudes et cette panne est due à sa mauvaise gestion et à la corruption du régime.

Juan Guaido se trouvait samedi à Valencia, capitale de l’État de Carabobo et ville industrielle à 170 km à l’ouest de Caracas, dans laquelle l’attendaient des milliers de ses partisans, a constaté l’AFP.

«Il est temps de reprendre le Venezuela point par point», a-t-il lancé à la tribune. «Ils pensent pouvoir nous faire taire, nous intimider (...) Le régime veut nous faire douter. Ils ne pourront pas nous diviser, ce processus est irrépressible, il n’y a pas de retour en arrière».

Juan Guaido a demandé aux députés de l’opposition, qui domine le Parlement, d’organiser des assemblées citoyennes dans leurs circonscriptions. Une cinquantaine de réunions de ce type se tenaient ce samedi dans dix des 23 États du pays, selon l’opposition.

«Nous allons mettre fin à l’usurpation par une mobilisation citoyenne», a annoncé samedi Juan Guaido sur Twitter, en promettant de s’installer «très prochainement dans le bureau présidentiel», sans cependant annoncer de date pour le dernier acte de sa tournée à Caracas.

Après la panne, le pays de 30 millions d’habitants - dont 10% vivent désormais à l’extérieur - miné par les pénuries et l’hyperinflation, s’enfonce encore un peu plus dans la crise avec l’effondrement de sa production de pétrole, la seule ressource de l’État qui en assure 96% des recettes.