Vous rappelez-vous Dido? Voici donc!

Les astres s’alignent et font en sorte que la mi-mars est un brin famélique, côté parutions de disques pouvant titiller le grand public.

Dido

Photo courtoisie ★★★

Still on My Mind

D’où ce retour sur le cinquième LP de Dido (oui, oui, Dido) dévoilé au début du mois.

Six ans déjà après Girl Who Got Away, l’interprète - qui s’est tout d’abord fait connaître via le fameux échantillon utilisé par Eminem sur son hit Stan -, est de retour avec un autre album dans la même lignée.

C’est-à-dire : une belle réalisation signée par une artiste compétente, mais ô combien sur le pilote automatique.

MAIS QUAND MÊME...

Ce qui différencie Still On My Mind de son prédécesseur est, peut-être, un goût prononcé pour le galvaudé « retour aux sources ».

En effet, en plus de multiplier les références au hip-hop — comme à ses débuts —, Dido coproduit l’œuvre avec son frère Rollo Armstrong qui l’épaulait également sur ses premières pièces.

À défaut d’une meilleure expression, disons que cette nouvelle offrande est « moins pire » que Girl Who Got Away. Tout simplement.

...

OK. Ajoutons que les sonorités électro décorant le tout sont souvent craquantes, mais c’est tout.

POP MOLLE

Qu’on prenne ce LP de Dido pour ce qu’il est ou en le comparant avec ce qui se fait dans son domaine actuellement (voir la critique de Sigrid pour une suggestion de pop européenne supérieure), le constat est le même: c’est doux, certes, mais surtout mou et mièvre.

Vous l’aurez deviné, c’est cruellement en deçà de ce que l’artiste a déjà proposé. Dommage.